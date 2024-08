Lotfi Graidia glaubt an den ersten Sieg des Unter-Flockenbach

Es hätte ein toller Tag werden können. Lotfi Graidia brachte den Fußball-Hessenligisten SV Unter-Flockenbach am vergangenen Wochenende in der Heimpartie gegen den Hünfelder SV schnell mit 1:0 in Front. Doch am Ende mussten der Stürmer und seine Teamkollegen erneut als Verlierer vom Platz.