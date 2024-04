Die Odenwälder Trail-Fahrer starten in die neue Saison

Am kommenden Wochenende startet die Motorsportvereinigung Hammelbach mit dem Saisonauftakt der Trial-Fahrer auf dem eigenen Gelände in die diesjährige Hessenmeisterschaft. Die Zuschauer können dabei erstklassigen Motorsport hautnah miterleben.

In der vergangenen Woche trafen sich die Trial-Fahrer beispielsweise zum Vereinslehrgang in Großheubach. Das weitläufige Gelände am Rande des Spessarts bietet mit vielen natürlichen Hindernissen aus Sandstein und Holz optimale Trainingsbedingungen. Mit Unterstützung der Trainer wurden neue Herausforderungen gemeistert und an der Fahrtechnik gefeilt.