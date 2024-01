Die SG Wald-Michelbach peilt die 40-Punkte-Marke an

Während es bei der benachbarten Eintracht in den vergangenen Wochen recht turbulent zuging, dominieren Ruhe und Zufriedenheit eine Woche vor Beginn der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte das Bild bei Fußball-Gruppenligist SG Wald-Michelbach. „Als Aufsteiger haben wir im ersten Halbjahr die Punktzahl erreicht, die wir uns vorgenommen hatten. Wir haben einen guten Eindruck hinterlassen, ich bin rundum zufrieden“, sagt Trainer Nico Garotti. Besonders die Art und Weise, wie seine Elf in den ersten 18 Saisonspielen aufgetreten ist, habe ihn überzeugt – und so manchen Gegner überrascht, fügt Garotti hinzu. „Wir wollen einfach schönen und erfolgreichen Fußball spielen und der Linie, die uns im vergangenen Jahr zur souveränen Meisterschaft in der Kreisoberliga geführt hat, treu bleiben“, sagt er.