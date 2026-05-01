Drei Mannschaften kämpfen um Luft im Keller der Kreisoberliga

Mitlechtern. Für die KSG Mitlechtern kann der Sonntag im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße ein wichtiger Tag werden. Um 15 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Christian Zeiß die SG Unter-Abtsteinach. Auf dem Papier ist die KSG Außenseiter, in der Formtabelle aber längst kein leichter Gegner mehr. „Die Stimmung bei uns ist weiter gut“, sagt Zeiß. Das hat Gründe: Mitlechtern hat im Jahr 2026 noch kein Spiel verloren. Zuletzt holte der Tabellenelfte beim starken Aufsteiger Starkenburgia Heppenheim ein 0:0.

Mitlechtern ist noch nicht sicher

Nach einer langen Phase auf dem vorletzten Platz hat sich die KSG mit einer stabilen Rückrunde wieder herangearbeitet. Der Vorsprung auf die SG Lindenfels/Winterkasten beträgt allerdings nur fünf Punkte. Sicher ist Mitlechtern also noch lange nicht.

Unter-Abtsteinach reist als Tabellenvierter an, spielt aber eine Saison unter den eigenen Erwartungen. Der Rückstand auf den Zweiten SC Olympia Lorsch beträgt bereits neun Punkte. „Wir müssen uns leider eingestehen, dass das nicht mehr aufzuholen ist“, sagt Trainer Marcus Lauer, der den Verein am Saisonende verlässt. Dennoch will die SG die Runde ordentlich zu Ende bringen. Das 3:3 gegen den SV Lörzenbach am vergangenen Wochenende passte nicht zu diesem Anspruch. „Leider hat das nicht geklappt“, sagt Lauer.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Spannend bleibt auch der Kampf um die Vizemeisterschaft. Spitzenreiter Tvgg Lorsch hat noch fünf Punkte Vorsprung auf Stadtrivale Olympia Lorsch. Eintracht Bürstadt liegt als Dritter sechs Punkte vor Unter-Abtsteinach. Der SV Unter-Flockenbach II hat sich aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Nach dem 0:1 beim Olympia Lorsch beträgt der Rückstand auf Rang zwei nun zehn Punkte. Trainer Melvin Schmitt bewertet die Saison trotzdem als großen Erfolg. Am Sonntag wartet auf seine Mannschaft die nächste schwere Aufgabe: Um 15.30 Uhr empfängt der SVU II Eintracht Bürstadt. Die Gäste dürfen sich im Kampf um Platz zwei kaum noch einen Ausrutscher leisten.

Birkenau will Schwung mitnehmen

Für den VfL Birkenau geht es weiter um wichtige Punkte im Tabellenkeller. Nach dem 4:2-Sieg bei der SG Lindenfels/Winterkasten hofft Trainer Daniel Hahn, dass der Knoten endgültig geplatzt ist. Am Sonntag um 15 Uhr spielt Birkenau beim abgeschlagenen Schlusslicht FSG Bensheim, das bislang erst sechs Punkte geholt hat. Der VfL liegt zwei Punkte vor dem Relegationsrang und will mit einem weiteren Sieg nachlegen. „Wir wollen den Schwung des Sieges in Lindenfels mitnehmen“, sagt Hahn. Seine Mannschaft habe auch gegen starke Gegner wie Olympia Lorsch gut gespielt, sich nun aber endlich belohnt. „Wir gehören eigentlich nicht da unten hin.“

Auch der SV Lörzenbach braucht weiter Punkte für den Klassenerhalt. Beim 3:3 in Unter-Abtsteinach bestätigte der SVL zuletzt seinen Ruf als Unentschieden-Spezialist. Der Punkt könnte aber wichtig werden: Lörzenbach liegt drei Zähler vor Lindenfels/Winterkasten, das bereits ein Spiel mehr absolviert hat. Am Sonntag um 15 Uhr kommt mit dem Olympia Lorsch allerdings ein Topteam.