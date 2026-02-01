Handball Dritte Niederlage in Folge für HSG-Frauen 28:34 - die Handballerinnen von Fürth/Krumbach verlieren auch bei der HSG Riedstadt. von Marcus Essinger 01.02.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Philipp Reimer Neun Tore erzielte Marlene Blatt beim Gastspiel in Riedstadt, dennoch verloren die Oberliga-Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach 28:34. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: Zur Startseite Ähnliche Artikel Handball-Oberliga Frauen HSG Fürth/Krumbach vor schwerem Auswärtsspiel bei Riedstadt Die HSG Fürth/Krumbach gastiert am Sonntag beim Tabellennachbarn Riedstadt. Trotz guter Ausgangslage ist Vorsicht geboten. Für die Zukunft wurden derweil die Weichen gestellt. 28.01.2026 Handball-Oberliga Frauen Hohe Hürde: HSG Fürth/Krumbach trifft auf Spitzenreiter Bachgau Der Oberliga-Aufsteiger HSG Fürth/Krumbach empfängt den Tabellenführer. Trotz klarer Rollenverteilung setzt das Team auf Kampfgeist und Heimstärke. 21.01.2026 Handball Riedstadt ist für die HSG Fürth/Krumbach eine Nummer zu groß HSG Fürth/Krumbach verliert gegen den Tabellendritten HSG Riedstadt mit 26:31 (15:16). Die HSG Weschnitztal vergibt den Sieg beim TV Hardheim. 10.11.2024 Handball HSG Fürth/Krumbach bietet der HSG Riedstadt Paroli Den Bezirksoberliga-Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach fehlt die Konstanz, ansonsten wäre gegen den Tabellenführer HSG Riedstadt eine Überraschung möglich gewesen. 06.11.2023 Handball Den Frauen der HSG Fürth/Krumbach fehlt der Rhythmus Nach drei Wochen Spielpause sind die Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach am Sonntag wieder im Einsatz. Die Vorbereitung auf das Spiel gegen den Tabellenführer ist aber alles andere als ideal. 02.11.2023