Handball

Dritte Niederlage in Folge für HSG-Frauen

28:34 - die Handballerinnen von Fürth/Krumbach verlieren auch bei der HSG Riedstadt.

Neun Tore erzielte Marlene Blatt beim Gastspiel in Riedstadt, dennoch verloren die Oberliga-Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach 28:34. Foto: Philipp Reimer
Neun Tore erzielte Marlene Blatt beim Gastspiel in Riedstadt, dennoch verloren die Oberliga-Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach 28:34.
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 8,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-33%

71,88 €

im Jahr

  • Statt 107,88 € nur 71,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
HSG Fürth/Krumbach vor schwerem Auswärtsspiel bei Riedstadt
Handball-Oberliga Frauen

HSG Fürth/Krumbach vor schwerem Auswärtsspiel bei Riedstadt

Die HSG Fürth/Krumbach gastiert am Sonntag beim Tabellennachbarn Riedstadt. Trotz guter Ausgangslage ist Vorsicht geboten. Für die Zukunft wurden derweil die Weichen gestellt.

28.01.2026

Hohe Hürde: HSG Fürth/Krumbach trifft auf Spitzenreiter Bachgau
Handball-Oberliga Frauen

Hohe Hürde: HSG Fürth/Krumbach trifft auf Spitzenreiter Bachgau

Der Oberliga-Aufsteiger HSG Fürth/Krumbach empfängt den Tabellenführer. Trotz klarer Rollenverteilung setzt das Team auf Kampfgeist und Heimstärke.

21.01.2026

Riedstadt ist für die HSG Fürth/Krumbach eine Nummer zu groß
Handball

Riedstadt ist für die HSG Fürth/Krumbach eine Nummer zu groß

HSG Fürth/Krumbach verliert gegen den Tabellendritten HSG Riedstadt mit 26:31 (15:16). Die HSG Weschnitztal vergibt den Sieg beim TV Hardheim.

10.11.2024

HSG Fürth/Krumbach bietet der HSG Riedstadt Paroli
Handball

HSG Fürth/Krumbach bietet der HSG Riedstadt Paroli

Den Bezirksoberliga-Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach fehlt die Konstanz, ansonsten wäre gegen den Tabellenführer HSG Riedstadt eine Überraschung möglich gewesen.

06.11.2023

Den Frauen der HSG Fürth/Krumbach fehlt der Rhythmus
Handball

Den Frauen der HSG Fürth/Krumbach fehlt der Rhythmus

Nach drei Wochen Spielpause sind die Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach am Sonntag wieder im Einsatz. Die Vorbereitung auf das Spiel gegen den Tabellenführer ist aber alles andere als ideal.

02.11.2023