Ein Tor, zwei Rote Karten – und drei Punkte für SG Wald-Michelbach

Wald-Michelbach. Viel Kampf, ein Tor, zwei Rote Karten – und drei Punkte, die zwischendurch auf der Kippe standen: Fußball-Gruppenligist SG Wald-Michelbach ist mit einem 1:0-Arbeitssieg über den SV Münster in die Restrunde gestartet und damit am Gegner vorbei auf Tabellenplatz fünf geklettert. „Aufgrund der personellen Lage war der Sieg umso wichtiger. Das hat den Jungs nach vielen Rückschlägen einfach gutgetan“, blickte SG-Trainer Nico Garotti zufrieden auf den Jahresstart vor 150 Zuschauern, den Ingo Dörsam mit seinem Goldenen Tor entschied. Nach langem Ball von Sergej Pineker drang er über rechts in den Strafraum ein und traf energisch zum 1:0 ins linke Eck (84. Minute) – Ende gut, alles gut.