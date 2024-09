Eintracht Frankfurt: Hasebe gibt sein Tradi-Debüt im Odenwald

Foto: Eintracht Frankfurt

Als „Legende der Bundesliga“ beendete Makoto Hasebe im Sommer seine Profikarriere bei Eintracht Frankfurt. Am Mittwoch gibt der 40-jährige Japaner sein Debüt in der Eintracht-Traditionsmannschaft, die beim SV Affolterbach spielt. Auch Bastian Oczipka (rechts) ist dann erstmals für die Tradi von „Charly“ Körbel am Ball.