Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt spielt in Heppenheim

Heppenheim. Im vergangenen Jahr freute sich der SV Affolterbach über den Besuch der Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt und 2000 Zuschauern. Es war ein großes Fußballfest im Oktober, auch wenn die Affolterbacher Soma am Ende mit 1:17 verlor. Am Freitag, 23. Mai, kehrt die Frankfurter „Tradi“ unter der Führung von Karl-Heinz Körbel schon wieder zurück in den Kreis Bergstraße, denn der FC Starkenburgia Heppenheim hat sich erfolgreich für ein Spiel seiner Soma gegen die Frankfurter im Rahmen deren Aktion „Eintracht in der Region“ beworben. Das Spiel gegen die ehemaligen Stars aus der Bundesliga und der Fußballtag im Stadion ist für die Starkenburgia ein Höhepunkt zum 125-jährigen Jubiläum.