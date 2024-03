Eintracht rollt das Feld von hinten auf

Es war der dritte Streich in Folge: Fußball-Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach landete am Samstag vor eigenem Publikum einen 3:1-Sieg gegen die SG Bornheim. Und auch im Kreispokal sind die Überwälder nach dem 9:0 bei der FSG Bensheim auf Kurs. So trotzt die Eintracht sportlich der schwierigen Situation im Verein.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der ETW-Vorstand will sich in den nächsten Wochen neu formieren, doch auf dem Platz sorgt die Mannschaft zurzeit für klare Verhältnisse. Die Überwälder starten in der Verbandsliga gerade eine Aufholjagd, räumen aktuell das Feld von hinten auf und sind jetzt als Tabellensechster mit gerade einmal noch vier Punkten Rückstand auf den Dritten Sportfreunde Seligenstadt im Rennen.

Yannic Marx trifft zum 1:0

Gegen Bornheim ließ die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger durchaus Ambitionen erkennen. Der Konkurrenzkampf im Team ist groß und zeigt Wirkung. ETW-Talent Yannick Marx wurde am Samstag zu einem zentralen Spieler bei den Gastgebern. Der Nachwuchsakteur kommt immer besser an in der ersten Mannschaft der Überwälder. Marx war es denn auch, der die Eintracht schon in der siebten Minute mit 1:0 nach vorne brachte. Der Youngster traf nach einem weiten Pass unhaltbar ins kurze Toreck. „Ein toller Schuss“, wie ETW-Pressesprecher Lothar Strusch sagte.

Das Erstaunen bei den Gastgebern war ebenso groß, als Neuzugang Florian Butscher nur wenig später mehrere Gegenspieler auf der linken Außenbahn aussteigen ließ und den Ball anschließend nur haarscharf am Tor vorbeisetzte. Butscher zeigte seine bislang beste Leistung bei der ETW. Der Spieler des Tages aber war Ylli Cermjani, der offensiv wie defensiv gleichermaßen mit viel Energie agierte. Der Leistungsträger erhöhte in der 16. Minute auf 2:0, traf aus zentraler Position aus gut 14 Metern unhaltbar ins Tor. Dem 2:0 der Eintracht vorausgegangen war ein sehenswerter Doppelpass des Torschützen mit Yannick Marx.

Doch auch Bornheim überzeugte mit starken Aktionen: Mohamedelamin Camara setzte den Ball aus vollem Lauf nur um Zentimeter über das Tor, SG-Torjäger Lukas Knell verzog etwas später um wenige Zentimeter. Das 1:2 für die Gäste fiel jedoch bei einem Eigentor: ETW-Kapitän Jens Bundschuh fälschte den Ball beim Versuch, eine scharfe Freistoßflanke zu klären, unglücklich ins eigene Tor ab. Doch Wald-Michelbach war weiter im Vorwärtsgang unterwegs: Michel Klinger hatte nach einem Abpraller das 3:1 auf dem Fuß, scheiterte aber knapp aus 25 Metern.

Offenes Spiel

„In der zweiten Halbzeit war es ein offenes Spiel“, sagte Strusch, „eine tolle Verbandsligapartie.“ Bornheims Knell prüfte ETW-Torwart Marvin Gärtner, der am Samstag mit starken Paraden zu einem der wertvollen Spieler der Eintracht wurde. Und Cermjani scheiterte auf der anderen Seite mit einem sehenswerten Volleyschuss. Luca Ernst brillierte ebenfalls mit starken Aktionen vor allem über links und der ETW-Nachwuchsspieler wurde somit in der Schlussphase zu einem der Garanten des ETW-Erfolgs. Denn er war es, der in der 82. Minute mit einem Pass von der linken Seite ETW-Allrounder Cermjani maßgeblich in Szene setzte. Und Cermjani traf aus 18 Metern zum 3:1-Endstand – keine Chance für den Torwart. „Starke Aufholjagd, wir drängen mit aller Macht in die Tabellenspitze“, sagte Strusch. ETW-Trainer Ripperger war merklich zufrieden mit der Vorstellung: Den dritten Sieg in Folge habe sich seine Mannschaft hart erarbeitet.

Eintracht Wald-Michelbach: Gärtner, Moeldner (72. Ernst), Fabian Marx (54. Fischer), Bundschuh, Yannick Marx (ab 92. Ihrig), Sachs, Klinger (87. Schwinn), Borgenheimer, Cermjani, Butscher (82. Siefert), Siby.

Tore: 1:0 Yannick Marx (7.), 2:0 Cermjani (16.), 2:1 Bundschuh (27., Eigentor), 3:1 Cermjani (82.).