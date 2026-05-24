Fußball-Kreisliga B

Entschieden: Zotzenbacher gehen in die Relegation zur A-Liga

Der 3:0-Sieg gegen den SV Fürth II sichert dem FSV Zotzenbach den dritten Platz in der B-Liga. Verfolger VfR Bürstadt verliert in Lampertheim. Zwingenberg tritt in Unter-Flockenbach nicht an.

Jucine Baur erzielt gegen Fürths Torwart Mika Stephan das 2:0 für den FSV Zotzenbach. Foto: Ernst Lotz
Jucine Baur erzielt gegen Fürths Torwart Mika Stephan das 2:0 für den FSV Zotzenbach.

Zotzenbach. Der FSV Zotzenbach hat sich einen Spieltag vor Saisonende den dritten Platz in der Fußball-Kreisliga B gesichert und geht damit in die Relegation. Während die Zotzenbacher ihr Heimspiel gegen den SV Fürth II klar mit 3:0 (1:0) gewonnen, verlor Verfolger VfR Bürstadt beim Meister VfB Lampertheim mit 1:4 und hat bei jetzt vier Punkten Rückstand keine Chance mehr, Dritter zu werden.

Nur in den ersten 20 Minuten wirkten die Zotzenbacher noch etwas nervös. Jucine Baur stellte mit seinen beiden Toren in der 31. und 55. Minute früh die Weichen auf Sieg. Der erste Treffer nach Zuspiel von Jan Hufnagel „war der Dosenöffner“, sagte Vorsitzender Roland Agostin. In einer hitzigen Partie spielte der FSV kontrolliert, zeigte sich geduldig und wartete auf seine Möglichkeiten. Über weite Strecken bestimmten die Hausherren die Begegnung und ließen defensiv nichts zu. Das zweite Tor nach Vorarbeit von Strubel bedeutete die Vorentscheidung. David Rauch setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt, nachdem ihm sein Bruder Jannik Rauch den Ball aufgelegt hatte. Mit einem Lupfer über die Abwehr traf er zum Endstand.

FSV Zotzenbach: Schuch, Boml, Appelt, J. Rauch, Hufnagel, Strubel, Aydogan, D. Rauch, Baur, Talinski, Özkaya (eingewechselt: Sharifi, Beutel, T. Hufnagel, Schuster, Kohl).

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SV Fürth II: Stephan, Clemens, Lennert, Schäfer, Machka, Hartmann, Görner, Jöst, Weise, Schütz, Orhan (eingewechselt: Steiger, Schneider)

SG Nordheim/Wattenheim – TSV Gras-Ellenbach 5:4 (2:2)

Nach dem Tag der offenen Abwehr muss der TSV seine zuvor nur noch theoretischen Chancen auf den dritten Platz endgültig begraben. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, die Partie wogte hin und her. In der ersten Hälfte gingen die Gäste jeweils in Führung, nach der Pause drehte sich das Bild. Jonas Guthy brachte den TSV in der 18. Minute in Front. Nach der zwischenzeitlichen Führung durch Kevin Seitz fiel noch vor der Pause das 2:2. Direkt nach Wiederanpfiff ging „NoWa“ erstmals in Führung. Ein Elfmeter von Sedat Baris in der 75. Minute brachte das 3:3, doch der Ausgleich hielt nur fünf Minuten. Kurz darauf sorgten die Einheimischen mit einem Eigentor erneut für den Ausgleich. Den entscheidenden Treffer erzielten sie allerdings kurz vor Schluss und machten damit ihren Fehler wieder wett.

TSV Gras-Ellenbach: Loipersberger, Yaremkiv (35. Ljubijankic), Steinmann, Kukavica, Baris, Schäfer, Fink, Dastan, Seitz, Siby, Guthy

Der SV Zwingenberg trat beim SV Unter-Flockenbach III nicht an. tom

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