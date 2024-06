FC Fürth entlässt Trainer Oppermann und verpflichtet Ripperger

Überraschender Trainerwechsel in der Kreisoberliga: Ausgerechnet der Ort der Niederlage im Finale des Bergsträßer Fußball-Kreispokals wird für Ralf Ripperger seine neue Wirkungsstätte geben. Nach dem 4:5 im Elfmeterschießen gegen den SV Fürth bestätigte der scheidende Trainer der Eintracht Wald-Michelbach am Sonntag auf Anfrage unserer Redaktion, dass er in der neuen Saison den ambitionierten Kreisoberligisten FC Fürth übernehmen wird.