Fußball

FC Fürth II will Platz drei verteidigen

Schweres Spiel für den FC Fürth II gegen den SV Unter-Flockenbach III.

Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 9,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-25%

89,88 €

im Jahr

  • Statt 119,88 € nur 89,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Richtungsweisendes Spiel für den SV Fürth II
Fußball-Kreisliga B

Richtungsweisendes Spiel für den SV Fürth II

Der SV Fürth II erwartet in der B-Liga den TSV Gras-Ellenbach - beide Mannschaften trennen nur drei Punkte.

12.03.2026

Kreisliga B: Wer hält den Anschluss an die Spitze?
Fußball

Kreisliga B: Wer hält den Anschluss an die Spitze?

SV Unter-Flockenbach III und SV Fürth II stehen sich im B-Liga-Verfolgerduell gegenüber. Der TSV Gras-Ellenbach braucht mal wieder einen Sieg.

06.11.2025

Kreisliga B: SV Fürth II kann zu Zotzenbach aufschließen
Fußball

Kreisliga B: SV Fürth II kann zu Zotzenbach aufschließen

Mit einem Heimsieg gegen den FSV Zotzenbach würde der SV Fürth II mit dem Tabellendritten gleichziehen. FC Fürth peilt den dritten Sieg in Folge an, der TSV Gras-Ellenbach muss seine Leistung wiederholen.

30.10.2025

Kreisliga B: SV Unter-Flockenbach III besiegt den Tabellenführer
Fußball

Kreisliga B: SV Unter-Flockenbach III besiegt den Tabellenführer

Mit der besten Saisonleistung bringt der SV Unter-Flockenbach III dem VfB Lampertheim beim 3:2 die erste Saisonniederlage bei. Gras-Ellenbacher Miniserie reißt.

19.10.2025

SV Unter-Flockenbach III will zumindest Platz drei verteidigen
Fußball

SV Unter-Flockenbach III will zumindest Platz drei verteidigen

Die dritte Mannschaft des Verbandsligisten hat die Chance, erstmals in die Kreisliga B aufzusteigen. Gründe für die Leistungsexplosion gibt es gleich mehrere.

16.03.2024