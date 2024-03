SV Unter-Flockenbach III will zumindest Platz drei verteidigen

Die dritte Mannschaft des SV Unter-Flockenbach ist drauf und dran, erstmals in die Fußball-Kreisliga B aufzusteigen. Nach dem 6:0-Sieg am Dienstagabend im Nachholspiel bei der SG Brandau/Gadernheim II steht die Mannschaft von Trainer Marcel Jährling mit 49 Punkten und 63:28 Toren auf dem dritten Platz – punktgleich mit dem VfB Lampertheim, der allerdings ein Spiel weniger hat.

Tabellenführer Eintracht Bürstadt II mit 58 Punkten ist schon etwas enteilt und kann so langsam die Aufstiegsfeier planen. Aber auch Platz zwei berechtigt in dieser Saison zum direkten Gang nach oben, der Tabellendritte spielt die Relegation gegen den Tabellenzwölften der Kreisliga B – derzeit ist das die SG Gronau. Aber auch der Letzte TSV Weiher hat noch eine Chance und SV Kirschhausen, SG Hüttenfeld, SV Fürth II und Tvgg Lorsch II sind längst noch nicht gesichert.

Jährling bleibt zurückhaltend

Nachdem der SV Unter-Flockenbach III im ersten Jahr unter Trainer Marcel Jährling sogar gegen den Abstieg spielte, läuft es in dieser Runde weitaus besser. „Der Aufstieg ist noch ein weiter Weg“, hält Jährling aber lieber den Ball flach und möchte nur von Spiel zu Spiel denken. Zudem seien Eintracht Bürstadt II und auch der VfB Lampertheim, der fußballerisch sicherlich die beste Mannschaft habe, nur schwer einzuholen.

Der Fokus beim SVU III liegt also erst einmal darauf, den dritten Platz zu verteidigen. Denn von hinten macht der FC Ober-Abtsteinach II Druck, der nur drei Punkte Rückstand bei einem Spiel weniger hat.

Wahrscheinlich wird sich in den direkten Duellen die Aufstiegsfrage entscheiden. Die Unter-Flockenbacher spielen noch gegen alle Spitzenmannschaften. Das dauert allerdings etwas. Am 5. Mai kommen die Bürstädter, gegen die das Hinspiel 1:2 verloren wurde. Am 12. Mai geht es am viertletzten Spieltag nach Ober-Abtsteinach, wo Jährling mit einem Sieg gerne den dritten Platz sichern würde. Im Hinspiel erzielte Nico Seiler das 1:0. Am vorletzten Spieltag der Saison muss der SVU III beim VfB Lampertheim antreten, der schon auf dem Wetzelsberg 3:0 gewonnen hat.

Ausrutscher sind nicht erlaubt

Bis dahin gilt für die Mannschaft, die Hausaufgaben zu machen und sich keine Ausrutscher zu erlauben – so wie das den „Flockies“ am 3. März beim 2:2 beim Aufsteiger SV Lörzenbach passierte. Mit dem 6:0-Sieg am Dienstagabend bei der SG Brandau/Gadernheim II zeigte die Mannschaft aber wieder ihre Klasse, alleine Nico Seiler erzielte dabei vier Tore und ist nach Nils Eggers, der bisher 17 Mal traf, der beste Torschütze der Mannschaft.

„Wir haben allerdings die Ausfälle von Stammkräften zu verkraften“, sagt der Trainer und zählt die angeschlagenen Patrick Seiler, Nils Eggers, Andre Sommer oder auch Abwehrchef Kirill Kovis auf. Am Sonntag (13 Uhr) soll im Heimspiel gegen den Tabellensiebten VfL Birkenau dennoch der 17. Saisonsieg her. Zu Heimspielen kommen zurzeit recht viele Zuschauer, die man mit einer offensiven Spielweise unterhalten möchte. Die Birkenauer werden sich aber sicherlich für die 2:6-Schlappe aus dem Hinspiel revanchieren wollen, als alleine Nils Eggers, der sich zum Führungsspieler entwickelt habe, vier Tore erzielte.

Lob für die gesamte Mannschaft

Der Trainer lobt die gesamte Mannschaft für ihre Fortschritte. Im Sommer bekam das Team mit Yannik Nag, Patrick Seiler und Torwart Sascha Boch Verstärkung aus der zweiten Mannschaft – sicherlich ein Grund dafür, warum man in dieser Runde oben mitspielt. Und die zweite Mannschaft hilft immer aus, freut sich Jährling über die gute Zusammenarbeit im gesamten Verein. „Das ist ein super Zusammenhalt, so etwas habe ich selten erlebt“, sagt Jährling, der unter anderem beim VfR Fehlheim, Eintracht Wald-Michelbach und TSV Auerbach das Tor hütete.