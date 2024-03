SV Unter-Flockenbach: Der nächste Trainer wirft hin

Das ist schon der zweite Trainerwechsel beim SV Unter-Flockenbach in dieser Saison: Nachdem bereits Alessandro Hoffmann als Coach der zweiten Mannschaft in der Fußball-Kreisoberliga zurücktrat, nachdem der Verein nicht mit ihm für die kommende Saison verlängern wollte, tat das am Dienstagabend auch Marcel Jährling (Bild: SVU) als Trainer der dritten Mannschaft, die derzeit den dritten Platz in der Kreisliga C belegt. Und wie schon bei der zweiten Mannschaft mit Melvin Schmitt übernimmt auch bei der Dritten der Co-Trainer: Felix Dalichow (29) spielte selbst beim SVU III und ist seit dieser Saison Co-Trainer.

Besser einen Schlussstrich ziehen

Es gibt eine interne Lösung

„Wir müssen die Entscheidung von Marcel Jährling respektieren“, sagte SVU-Manager Rana Nag. Er hätte es jedoch gerne gesehen, wenn der Trainer die Runde beendet hätte, zumal es noch um etwas geht. Felix Dalichow wird auch in der kommenden Saison im Trainerteam sein, das intern neu gebildet wird. Durch den erneuten Patzer gegen Birkenau haben die Unter-Flockenbacher aber erst mal an Boden verloren, denn der FC Ober-Abtsteinach II zog nach Punkten nun gleich. Der Kampf um Platz drei, der die Relegation bedeutet, ist also voll entbrannt – Platz zwei ist bei drei Punkten Rückstand auf den VfB Lampertheim, der ein Spiel weniger hat, in Reichweite. „Wir wollen aufsteigen. Die Truppe ist heiß“, sagt Manager Rana Nag, dessen Sohn Yannik nicht nur mitspielt, sondern als Sportlicher Leiter auch in die dritte Mannschaft eingebunden ist. Am Sonntag gastiert der SVU beim Tabellenzwölften Olympia Lampertheim, der noch Punkte für den Klassenerhalt braucht.