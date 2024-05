SV Unter-Flockenbach III ist in der Relegation gegen Gronau

Die dritte Mannschaft des SV Unter-Flockenbach hat sich in der Fußball-Kreisliga C mit einem 1:0-Sieg im Spitzenspiel beim Meister VfB Lampertheim den dritten Platz und damit die Teilnahme an der Relegation zur Kreisliga B aus eigener Kraft gesichert. Trainer Felix Dalichow war stolz auf die Leistung seines Teams, denn immerhin hatte zuvor noch keine Mannschaft in Lampertheim gewonnen. Luca Kreß erzielte das goldene Tor in der 21. Minute für die Gäste.