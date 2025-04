Kreisliga B: Hammelbachs Trainer Zeug ist mit einem Punkt zufrieden

Zotzenbach. Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B treffen am Sonntag (15.30 Uhr) der Tabellenvierte FSV Zotzenbach und der Zweite SG Hammelbach/Scharbach aufeinander. Wobei die Gäste eigentlich Tabellenführer wären, wenn die Punkte aus dem letzten abgesagten Spiel mit eingerechnet würden. So oder so: Die Hammelbacher müssen gewinnen, wenn sie weiter an der Spitze stehen wollen. Für die Einheimischen gibt es nichts mehr zu holen. Es geht darum, den aktuellen Platz zu verteidigen und mit etwas Glück noch zum Dritten VfB Lampertheim aufzuschließen, der aber schon fünf Punkte enteilt ist.