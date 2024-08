Kreisliga B: Ein wenig Euphorie beim SV Unter-Flockenbach III

Der TSV Gras-Ellenbach ist in der Fußball-Kreisliga B in Zugzwang. Gegen den SV Unter-Flockenbach III sollen am Sonntag (15 Uhr) zu Hause auf jeden Fall Punkte her. Einfach wird das nicht. „Der Gegner ist gut gestartet, und ich schätze, die Mannschaft wird auch generell eine gute Saison spielen“, sagt der Sportliche Leiter Manuel Loipersberger. Seine Elf muss sich defensiv steigern und weniger Gegentreffer zulassen. Denn bisher heißt die magere Ausbeute aus einem Spiel: ein Punkt.