Kreisliga B: Gras-Ellenbach ist theoretisch noch in Gefahr

Gras-Ellenbach. So richtig rund lief’s für beide Teams in der Rückrunde der Fußball-Kreisliga B noch nicht. Immer wieder gab es ein paar Rückschläge. Der TSV Gras-Ellenbach ist in der Partie gegen den SV Fürth II (Sonntag, 15 Uhr) aber eher in Zugzwang, denn theoretisch besteht noch die Gefahr, auf den Abstiegsrelegationsplatz zu rutschen. Die vier Punkte besser platzierten Fürther müssten schon alle restlichen Spiele verlieren und der Vorletzte Gronau alle gewinnen, damit etwas passieren könnte.