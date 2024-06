SV Unter-Flockenbach III steigt in die Kreisliga B auf

Die erste Mannschaft kehrt in die Hessenliga zurück, die Frauen werden Vizemeister in der Gruppenliga und die dritte Mannschaft steigt erstmals in die Fußball-Kreisliga B auf – das ist keine schlechte Ausbeute für den SV Unter-Flockenbach, der am letzten Spieltag an Fronleichnam noch einmal auf dem Wetzelsberg feierte.

Bereits vor dem finalen Heimspiel gegen die SSG Einhausen II stand fest, dass der SV Unter-Flockenbach als Tabellendritter der Kreisliga C direkt aufsteigen darf. Die SVU-Verantwortlichen hielten diese Nachricht aber bewusst zurück und verkünden sie erst nach dem Abpfiff. Deshalb war die Überraschung und die Freude umso größer – da spielte es auch keine Rolle mehr, dass die Partie gegen Einhausen mit 2:3 in der Schlussphase noch verloren wurde. Es wurde eine spontane Party gemeinsam mit den anderen Teams des SVU organisiert, so kamen auch die Spieler der ersten Mannschaft nach dem 3:3 im Verbandsliga-Derby bei Eintracht Wald-Michelbach hinzu. Das war auch ein schöner Rahmen, um Spieler zu verabschieden.

Die Sportlichen Leiter Yannik Nag und Pascal Otto, die im ersten Jahr bei der dritten Mannschaft die Verantwortung übernommen haben, sind sehr stolz auf das Team: „Alle haben mitgezogen. Wir sind eine super Einheit.“ Die Mannschaft mache auch außerhalb des Sportplatzes viel gemeinsam, zudem sei die Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft hervorragend. „Wir freuen uns auf die B-Klasse und sind guter Dinge“, sagte Yannik Nag. Das Trainerteam Felix Dalichow und Max Müller, das Anfang der Rückrunde das Team übernommen hatte, freut sich ebenfalls. „Alle Spieler wollten den Aufstieg“, sagte Felix Dalichow, „der Wille alles zu geben war da. Eine Relegation ist immer etwas ungewiss, von daher sind wir sehr froh, den direkten Aufstieg in die B-Liga erreicht zu haben“.

Max Müller, der aus dem Jugendbereich als Trainer in die Aktivität gekommen ist, fügte an: „In der Mannschaft ist unheimlich großes Potenzial. Mit den Neuzugängen in der nächsten Saison können wir eine gute Runde in der B-Liga spielen. Wir werden sehr akribisch arbeiten und den Spaßfaktor natürlich nie zu kurz kommen lassen.“ Mit Joschua Weihrich (FC Ober-Abtsteinach) und Jan Krombholz (SG Hemsbach) kehren zwei erfahrene Spieler zurück, Domenic Herrmann wechselt von der SG Viernheim zum SVU. Die Verantwortlichen des SV Unter-Flockenbach bedanken sich auch bei Ex-Trainer Marcel Jährling, der mit seiner Arbeit in anderthalb Jahren den Grundstein für den Aufstieg gelegt hat.

Zweikampf mit FCO II