Kreisliga C: Trainerwechsel in Birkenau

Der VfL Birkenau geht mit einem neuen Trainer für die zweite Mannschaft in die kommende Saison der Fußball-Kreisliga C. Nachdem Benjamin Braun dem Verein bereits in der Winterpause mitgeteilt hat, dass er sein Amt aus zeitlichen Gründen abgeben möchte (er trainiert auch die Verbandsliga-Fußballerinnen von Olympia Lorsch), war der VfL auf der Suche nach einem neuen Coach. Der ist inzwischen mit Marcel Jährling gefunden, der künftig die Mannschaft zusammen mit Patrick Bauer betreut. Übrigens sind beide ehemalige Torhüter.