Trainerwechsel beim SV Unter-Flockenbach II: Tomczyk übernimmt

Normalerweise ist der SV Unter-Flockenbach dafür bekannt, mit seinen Trainern längerfristig zusammenzuarbeiten. Gut, die 18 Jahre von Mirko Schneider als Cheftrainer der ersten Mannschaft des Fußball-Verbandsligisten wird wahrscheinlich niemand mehr toppen können. In der kommenden Saison wird bei der zweiten Mannschaft allerdings bereits nach zwei Jahren umgesattelt, denn für Alessandro Hoffmann kommt dann Roman Tomczyk (zuletzt TSV Aschbach) als Trainer. Co-Trainer bleibt Melvin Schmitt.

Noch in einem Interview mit dieser Redaktion hatte Alessandro Hoffmann am Jahresende darauf hingewiesen, dass die Reservemannschaft des SVU mit Platz acht und 29 Punkten nach 19 Spielen so gut wie noch nie in der Kreisoberliga in die Winterpause ging und zwei Punkte mehr als während der gesamten vergangenen Saison holte. „Wie schon mein Trainerkollege Lucas Oppermann vom FC Fürth in der OZ sagte, aus der Emotion heraus würde auch ich sagen, dass mein Weg beim SVU noch nicht zu Ende ist“, so Hoffmann damals. Doch während der FC Fürth inzwischen mit Oppermann verlängert hat, ist für den 33-Jährigen am Saisonende Schluss.

Engagierte Arbeit

„Die Entscheidung hat nichts mit der tollen Arbeit von Alessandro zu tun“, sagt SVU-Manager Rana Nag, „ganz im Gegenteil. Wir bedanken uns und respektieren die überaus professionelle und engagierte Arbeit. Wir haben lediglich das Gefühl, dass wir neue Impulse in die Mannschaft bringen müssen.“ Alessandro Hofmann ist seit 2019 beim SVU und hat anfangs die 1c des Vereins entwickelt und zum Aufstieg in die Kreisliga C geführt. „Sehr gerne würden wir mit Alessandro an anderer Stelle weiter zusammenarbeiten, er ist ein prima Junge und ein toller Trainer“, lobt Nag das Engagement von Hoffmann.

Der neue Trainer Roman Tomczyk ist jedenfalls kein Unbekannter in Unter-Flockenbach. Bereits von 2012 bis 2018 engagierte er sich als Trainer beim JFV Unter-Flockenbach/Trösel und feierte große Erfolge wie die Teilnahme in der Gruppenliga oder Pokalsiege. Anschließend verschlug es ihn an die Bergstraße nach Lützelsachsen, wo er für die U17 und später die U19 zuständig war. In der Saison 2022/2023 übernahm er dann seine erste Station im Seniorenbereich beim A-Ligisten TSV Aschbach. Dort hatte er zusammen mit Co-Trainer Sandro Riebel auch bereits für die aktuelle Saison zugesagt, beide nahmen aber im April kurzfristig davon wieder Abstand. Die Saison schlossen die Aschbacher auf dem siebten Platz ab. Im Sommer übernahm Thomas Baucsek – und er steht übrigens mit dem TSV Aschbach zur Winterpause erneut auf Platz sieben.

„Roman ist ein sehr motivierter Trainer mit Visionen. Er hat den richtigen Ehrgeiz, nachhaltig etwas zu entwickeln und gestalten und wird ein wichtiger Bestandteil der Fußballabteilung des SVU“, freut sich Rana Nag über die Verpflichtung. Roman Tomczyk sei in der Region äußerst gut vernetzt und umtriebig. Er lebt mit seiner Familie in Steinklingen, somit in unmittelbarer Nähe zum SVU-Sportplatz, und betreibt in Weinheim eine Versicherungsagentur.

Entscheidung bei der 1c steht aus