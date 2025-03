Für Melvin Schmitt nichts Neues beim SV Unter-Flockenbach

Unter-Flockenbach. Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen im neuen Jahr. Die zweite Mannschaft des SV Unter-Flockenbach hat in der Fußball-Kreisoberliga einen tollen Restart erwischt. Nach einem 1:1 bei der ebenfalls im neuen Jahr in Topform spielenden KSG Mitlechtern brachte das Team dem Aufstiegsaspiranten SG Unter-Abtsteinach eine 1:2-Heimniederlage bei. Am vergangenen Wochenende fertigte der SVU II den FV Biblis zu Hause mit 3:0 ab.