Fußball Filippo Giarusso übernimmt den TSV Aschbach II Der Fußball-C-Ligist hat einen neuen Trainer als Nachfolger von Franz Fleischmann verpflichtet. von Michael Kochendörfer 13.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Fritz Kopetzky Filippo Giarusso will als Trainer den TSV Aschbach II aus der gefährdeten Zone der Fußball-Kreisliga C herausführen. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Fußball Warum der TSV Aschbach jetzt einen "kühlen Kopf" braucht Der Vorjahresdritte TSV Aschbach verbreitert seinen Kader und will seine Leistung in der Kreisliga A bestätigen. Trainer Thomas Baucsek warnt vor den vielen Derbys, die es in sich haben. 02.07.2025 Fußball Kreisliga B: Trainercoup des TSV Gras-Ellenbach Warum der langjährige Verbandsligaspieler Boubacar Siby in die B-Liga zurückgeht und welche Pläne der TSV Gras-Ellenbach jetzt hat. 10.11.2024 Fußball Dennis Fink und Tomasz Rudzki übernehmen in Gras-Ellenbach Zwei Tage nach der Entlassung von Spielertrainer Okan Bekyigit präsentiert der B-Ligist eine interne Interimslösung. Die Ziele werden bereits klar definiert. 16.10.2024 Fußball Paukenschlag in Gras-Ellenbach: TSV feuert Trainer Okan Bekyigit Die sportliche Entwicklung der letzten Zeit, gepaart mit einer mangelnden Trainingsbeteiligung und dem bisherigen schlechten Abschneiden gaben den Ausschlag. 13.10.2024 Fußball Okan Bekyigit bleibt beim TSV Gras-Ellenbach Der 31 Jahre alte Spielertrainer hat seinen Vertrag beim Siebten der B-Liga vorzeitig um ein Jahr verlängert und freut sich über einen erfahrenen Co-Trainer. 22.12.2023