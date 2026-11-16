Förderung für den Nachwuchs

Mörlenbach. Die Fußballjugend des SV/BSC Mörlenbach erhält eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 2500 Euro. Das ortsansässige Unternehmen PAPUREX stellt das Geld für die laufende Saison zur Verfügung. Die Förderung ist für mehrere Maßnahmen in der Nachwuchsarbeit vorgesehen. Darüber hinaus hat der Verein ein Fußballcamp mit der TSG Hoffenheim für April 2027 angekündigt.

Neue Bälle und Tornetze

Ein Teil der Förderung fließt in die Fußball-Schul-AG an der Schloßhofschule. Außerdem sollen für die drei D-Junioren-Mannschaften neue, altersgerechte Trainingsbälle angeschafft werden. Vorgesehen ist auch die Erneuerung der Tornetze an den Kleinfeldtoren. Die Mittel werden damit sowohl für die Ausstattung der Jugendmannschaften als auch für die Zusammenarbeit mit der Schule eingesetzt. Auch diese Maßnahme trägt dazu bei, die Trainingsbedingungen für die Nachwuchsmannschaften zu verbessern und die Ausstattung des Vereins auf einem guten Stand zu halten. Die Förderung ist ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Jugendfußballs in Mörlenbach. Gerade die Nachwuchsarbeit ist auf engagierte Unterstützer aus der heimischen Wirtschaft angewiesen, heißt es von Vereinsseite.

Die Unterstützung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Verein seine Nachwuchsarbeit unter neuer Leitung fortführt. Nach 15 Jahren hat Uli Guschelbauer seine Tätigkeit als stellvertretender Abteilungs- und Jugendleiter beendet. Sein Nachfolger ist Benni Kerker, der künftig Verantwortung in der Fußballabteilung übernimmt.

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Auch beim unterstützenden Unternehmen gibt es einen Wechsel an der Spitze. Rudolf Biebl gibt die Geschäftsführung von PAPUREX ab. Sein Nachfolger Dan Biebl wird das Unternehmen künftig gemeinsam mit seinem Bruder Ivo leiten.

Fußballcamp in den Osterferien

Neben der Förderung hat der SV/BSC Mörlenbach einen weiteren Termin für seine Nachwuchsarbeit bekannt gegeben. Vom 2. bis 4. April 2027 findet auf dem Vereinsgelände ein dreitägiges Fußballcamp der TSG 1899 Hoffenheim statt. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen sechs und 13 Jahren.

Die Fußballschule des Bundesligisten bietet Trainingseinheiten für Feldspieler und Torhüter an. Teilnehmen können sowohl Kinder, die gerade erst mit dem Fußball beginnen, als auch solche, die bereits Spielerfahrung gesammelt haben.

Trainer der TSG leiten die Einheiten

Die Einheiten werden von Trainern der TSG Hoffenheim geleitet. Grundlage ist das Ausbildungskonzept der TSG-Akademie. Vorgesehen sind verschiedene Spiel- und Übungsformen sowie Übungen zur Verbesserung der fußballerischen Fähigkeiten.

Zum Programm gehören nach Angaben des Veranstalters außerdem ein individuelles Videocoaching und eine TSG-Fußballschule-Ausstattung für die Teilnehmer. Das Camp erstreckt sich über drei Tage.