SV/BSC Mörlenbach fordert den Spitzenreiter

Fünf Spieltage sind es noch für die meisten Clubs in der Fußball-Kreisliga A bis zum Saisonende. Die SG Lindenfels/Winterkasten führt die Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung an. Das Team von Kevin Schröder hat bis auf zwei Ausnahmen konstant gut gespielt, sich bisweilen in den letzten Minuten einen Sieg oder einen Punkt verdient. Von daher ist ihr Platz an der Sonne berechtigt, heißt es auch seitens der Konkurrenz.