Für den KSV Rimbach läuft es sehr unglücklich

Der KSV Rimbach musste sich am Sonntag bei der RG Kurpfälzer Löwen mit 7:14 geschlagen geben, doch es war mehr drin für die Odenwälder Ringer in der 2. Bundesliga. Der letzte Kampf war ausschlaggebend. Oldrich Varga musste sich überraschend auf Schulter geschlagen geben und der KSV verlor damit vier entscheidende Punkte an die Löwen. „Das hat uns das Genick gebrochen“, sagte KSV-Sportwart Oliver Schmitt.