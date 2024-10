KSV Rimbach gewinnt einen Kampf voller Emotionen

Die WKG Markneukirchen/Gelenau liegt den Zweitliga-Ringern des KSV Rimbach. Die Mannschaft von Cheftrainer Mieslinger hatte gegen die Sachsen schon in der Hinrunde den Saisonauftaktkampf mit 14:11 gewonnen. Am Samstagabend entschieden die Rimbacher nun auch das Rückrundenduell in der Odenwaldhalle vor 250 Zuschauern gegen die WKG mit 17:16 für sich und kletterten in der Tabelle der Ost-Staffel auf den dritten Rang.