KSV Rimbach siegt zum Rückrundenauftakt in der 2. Bundesliga

Der KSV Rimbach entschied seinen ersten Rückrundenkampf in der 2. Ringer-Bundesliga am Samstag vor eigenem Publikum gegen den SRC Viernheim deutlich mit 17:9 für sich. Die Gastgeber mussten einige Positionen umbauen, doch es gab auch Überraschungen. Vasile Marcu verstärkt den KSV in der Rückrunde in der Gewichtsklasse bis 61 kg Freistil.