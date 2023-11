Der SV Fahrenbach könnte ein paar Punkte mehr haben

Ringer-Oberligist SV Fahrenbach musste sich in seinem vorletzten Kampf der Saison am Samstag in eigener Halle dem ASV Schaafheim mit 10:19 geschlagen geben. SVF-Mannschaftsführer Stefan Arnold zog schon mal Bilanz: „Die Rückrunde war etwas unglücklich für uns. Wir könnten locker sechs Punkte mehr haben.“ Die Fahrenbacher bestreiten am Samstag (9.) gegen den ASV Griesheim zu Hause ihren letzten Saisonkampf.