KSV Rimbach ist mit Punkt gegen Erzgebirge Aue zufrieden

Die Zweitliga-Ringer des KSV Rimbach haben am Samstagabend in ihrem letzten Heimwettkampf knapp einen Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue verpasst. Das Team von Trainer Pascal Mieslinger kam vor 300 Zuschauern in der Odenwaldhalle gegen die Sachsen nur zu einem 13:13. In der Tabelle der 2. Bundesliga Ost kletterten die Rimbacher durch das Unentschieden aber einen Platz nach oben auf Rang drei.