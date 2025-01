Fürth liefert sich mit Erbach immer heiße Derbys

Vor einer kniffligen Aufgabe stehen die Handballer der HSG Fürth/Krumbach: Am Samstagabend (19.15 Uhr) müssen sie beim SV Erbach ran. Das ist nicht nur ein Derby in der ungeliebten, engen Erbacher Mehrzweckhalle, es ist auch ein Spiel gegen einen Gegner, mit dem man sich in der Vergangenheit oft enge Schlachten geliefert hat und es meist um Spitzenpositionen in der Bezirksoberliga ging.