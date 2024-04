HSG Fürth/Krumbach sinnt im Derby gegen Heppenheim auf Revanche

Nach einer dreiwöchigen Spielpause geht es am Samstag für die Bezirksoberliga-Handballer der HSG Fürth/Krumbach auf die Zielgeraden der Saison: Das Team von Trainer Sebastian Eisenhauer empfängt um 19 Uhr den HC VfL Heppenheim zum Derby und will sich dabei für die bittere 32:36-Niederlage im Hinspiel revanchieren.

Keine ideale Vorbereitung

In der Osterpause lief das Training der Fürther nicht ideal, einige Spieler waren im Urlaub, zudem stand die angestammte Halle der Heinrich-Böll-Schule nicht zur Verfügung. Aber das Team konnte in die Halle der Müller-Guttenbrunn-Schule ausweichen und sich nun in dieser Woche wieder an gewohnter Stätte den letzten Schliff für das Derby holen.