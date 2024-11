HSG Fürth/Krumbach erfüllt ihre Pflichtaufgabe

Ingo Trumpfheller, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten HSG Fürth/Krumbach, sprach im Vorfeld von einem Pflichtsieg im Nachholspiel gegen den HC VfL Heppenheim. Und seine Mannschaft lieferte. Am Mittwochabend fertigten die Odenwälder in eigener Halle das Tabellenschlusslicht mit 39:24 (20:13) ab und zeigten sich in allen Belangen überlegen.