Gruppenliga: Schließt sich im Derby der Kreis für den SV Fürth?

Fürth. Derbyzeit in der Fußball-Gruppenliga: Vor dem zweiten Duell von Aufsteiger SV Fürth mit der SG Wald-Michelbach fällt der Blick aufs Hinspiel im September 2024 in beiden Lagern eindeutig aus: „Wir waren die bessere Mannschaft, haben einfach die Tore nicht gemacht“, sagt SG-Trainer Nico Garotti, während Gegenüber Jochen Ingelmann im 1:1 ein „glückliches Unentschieden“ sah und daraus für das Heimspiel an diesem Samstag um 16 Uhr ableitet: „Wir haben im Hinspiel kein gutes Spiel gemacht, daher wollen wir uns diesmal viel besser präsentieren“, betont der SV-Trainer, der ob der eigenen Leistungen nach dem Winter gute Voraussetzungen dafür sieht.