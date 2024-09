Gruppenliga: SG Wald-Michelbach ringt den Tabellenzweiten nieder

Es war ein regelrechtes Torspektakel, für das die SG Wald-Michelbach im Gruppenliga-spiel gegen die SG Modau sorgte. Mit 6:3 bezwangen die Überwälder den Tabellenzweiten, der diesen Rang nach dem Sieg am Donnerstag gegen den VfR Fehlheim gleich wieder an den SV Münster abgeben musste. Für die Gastgeber waren es dagegen drei ganz wichtige Punkte zum Anschluss an die gesicherten Mittelfeldränge – und der erste Sieg seit fünf Begegnungen. Und der ging auch in dieser Höhe in Ordnung, wie Dimitri Loenko von der SG betonte. „Wir waren am Anfang, als wir das 0:1 hinnehmen mussten, noch etwas wacklig, haben uns dann aber immer mehr Chancen erspielt, sodass eigentlich klar war, dass wie die Partie noch drehen werden. Wir haben sogar noch einige Möglichkeiten liegengelassen.“