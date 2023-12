HSG Fürth/Krumbach: Macht Trainer Sebastian Eisenhauer weiter?

Ein ereignisreiches Jahr mit Höhen und Tiefen geht am Samstagabend für die Bezirksoberliga-Handballer der HSG Fürth/Krumbach mit dem Auswärtsspiel beim TV Trebur zu Ende. Und bislang haben die Odenwälder auch schwere Situationen gemeistert und liegen im Klassement derzeit auf einem ordentlichen vierten Rang, nur einen Zähler hinter dem Dritten aus Arheilgen, der bereits in der Weihnachtspause ist. Folglich kann Fürth mit einem Sieg in Trebur auf Platz drei überwintern.