HSG Fürth/Krumbach: Nichts Neues bei den Trainern

So konnte Katharina Hallstein als Frauen-Abteilungsleiterin nur bekannt geben, dass man sich in sehr guten Gesprächen befände, „aber letztlich hat uns die Fastnachtszeit einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Hallstein, die aber zuversichtlich ist, alsbald Vollzug vermelden zu können.

Die beste Bewerbung für neue Übungsleiter ist sicherlich sportlicher Erfolg, und den streben beide Teams am Wochenende an: Die Männer sind beim Tabellenvorletzten HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten am Sonntagabend ab 18 Uhr ebenso in der Favoritenrolle, wie die Frauen zeitgleich bei der SKG Roßdorf. Die Roßdorferinnen liegen mit 7:17 Punkte auf Rang sieben und damit drei Zähler und einen Platz hinter Fürth. Im Hinspiel, das erst Mitte Dezember absolviert wurde, setzte sich die Guthier-Sieben klar mit 29:23 durch und wusste vor allem mit einem guten Umschaltspiel zu gefallen. Mit dieser guten Erinnerung und zudem den positiven Trend aus dem jüngsten 29:17-Erfolg gegen Walldorf will die HSG nun den personellen Problemen zum Trotz die Punkte einfahren. Gelingt trotz des Fehlens von Haupttorschützin Elena Weber, die mit einem Kreuzbandriss auf unbestimmte Zeit ausfällt, der angestrebte Sieg, dann wäre an den letzten vier Spieltagen sogar noch eine Verbesserung auf Rang fünf oder sogar vier möglich. Aber so weit wollen die Fürtherinnen gar nicht schauen, sondern in erster Linie keine Zweifel am Klassenerhalt aufkommen lassen.