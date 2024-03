HSG Fürth/Krumbach ist wieder auf Berg- und Talfahrt

Fürth startete schlecht, lag 3:6 und 4:7 hinten (11.). „Danach haben wir richtig gerackert, um wieder ranzukommen, sind sogar verdient mit einer Drei-Tore-Führung in die Pause gegangen“, so der Coach angesichts des 16:13. Doch nach dem Seitenwechsel leistete sich Fürth wieder einige unnötige Ballverluste, die Gäste liefen Konter, und gepaart mit drei Pfostentreffern in Folge fünf Minuten vor dem Ende lagen die Odenwälderinnen wieder mit 25:28 zurück (55.), ehe dann dem ersatzgeschwächten Team die Zeit davon lief.

Die zweite Frauenmannschaft der HSG Fürth/Krumbach hat sich in der Bezirksliga A entwickelt und will jetzt ein bisschen mehr.

HSG Fürth/Krumbach II - HSG Dornheim/Groß-Gerau II 33:30 (18:13)

TuS Griesheim II - HSG-Männer 27:28 (15:15)

Es war ein Arbeitssieg für die Odenwälder, die sich in fremden Hallen in dieser Saison schwertun. Den letzten doppelten Punktgewinn feierte die HSG Anfang Dezember in Bensheim (31:23). „Warum es bei uns auswärts nicht so läuft, kann ich nicht sagen. Irgendwie funktioniert es einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen“, betonte HSG-Spieler Lars Richter nach dem ersten Erfolg in fremder Halle seit vielen Wochen.