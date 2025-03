HSG Fürth/Krumbach will zu Hause den Titel feiern

Fürth. Es ist angerichtet: Am Sonntagabend können die Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach sich vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksoberliga und damit den Aufstieg in die Oberliga sichern. Doch der letzte Brocken, den es auf dem Weg zum großen Triumph aus dem Weg zu räumen gilt, hat es in sich: Mit dem SV Erbach kommt der Tabellendritte und lange Zeit hartnäckigste Verfolger in die Fürther Schulsporthalle.