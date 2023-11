HSG Weschnitztal will die Langenberghalle zum Kochen bringen

Nachdem das Verbandsliga-Team der HSG Weschnitztal bislang alle Heimspiele in der Mörlenbacher Sporthalle ausgetragen hatten, sind sie am Sonntag um 17 Uhr erstmals in dieser Runde in Birkenau in der Langenberghalle zu Hause. „Aber es ist ein Heimspiel und das wollen wir natürlich gewinnen“, erklärt HSG-Trainer Marcus Gutsche vor der Partie gegen den Tabellenneunten SG Odenheim/Unteröwisheim.