Kai Hurych vom KSV Fürth: Mit kalten Fingern zur Vizemeisterschaft

Fürth/Halle. Das Wetter machte den Deutschen Winterwurf-Meisterschaften der Männer in Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) am vergangenen Wochenende alle Ehre: Es schneite und war bitterkalt. Die Bedingungen für die Hammer-, Diskus- und Speerwerfer waren demnach alles andere als optimal – auch für Kai Hurych vom KSV 1909 Fürth. Der junge Odenwälder zählte zu den elf Athleten, die sich für die nationalen Titelkämpfe im Hammerwerfen qualifiziert hatten.