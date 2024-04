Kein Grund zur Panik beim SV Unter-Flockenbach

Der Vorsprung des SV Unter-Flockenbach an der Tabellenspitze der Fußball-Verbandsliga ist geschrumpft. Das Team des Trainerduos Dalio Memic/Nico Hammann liegt aktuell mit 61 Punkten nur noch 13 Zähler vor dem Zweiten SKV Rot-Weiß Darmstadt (48), der auch noch eine Partie weniger gespielt hat. Der Dritte, SV Pars-Isenburg, hat genauso viele Zähler wie der Zweite Darmstadt und sogar noch zwei Nachholspiele, könnte also sogar noch bis auf sieben Punkte an Unter-Flockenbach herankommen.

Der SVU hat seinerseits bereits 25 von 32 Saisonspielen hinter sich und hat dabei stolze 19 Siege eingefahren. Vor der kurzen Osterpause kassierte der Spitzenreiter jedoch eine 0:1-Niederlage bei der TS Ober-Roden und auswärts beim 1. FCA Darmstadt reichte es am vergangenen Wochenende auf den letzten Drücker gerade noch zu einem 2:2 Unentschieden.

„Es ist wichtig, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen“, sagt Nico Hammann. Sein Trainerkollege Dalio Memic betont: „Die Partie gegen Darmstadt ist meiner Meinung nach die schlechteste Saisonleistung gewesen. Wir haben unter der Woche einiges angesprochen. Wir müssen einfach wieder konzentrierter zur Sache gehen. Aber klar ist auch: Die letzten beiden Wochen sind kein Grund, plötzlich in Panik zu verfallen.“

Am Samstag kommt RW Frankfurt

Unter-Flockenbach empfängt am Samstag, 15.30 Uhr, die SG Rotweiss Frankfurt – erneut ein Team, das um den Ligaverblieb kämpft. „Auch das wird sicher kein einfaches Spiel“, sagt Hammann und erinnert an die Hinpartie: „Damals gab es in Frankfurt ein 4:4. Das war eine wilde Partie. Allerdings haben wir bei den Gegentreffern auch überflüssige Fehler gemacht. Das sollten wir diesmal abstellen.“

Kann der SVU momentan überhaupt Spiele gegen abstiegsbedrohte Teams? Dalio Memic: „Es ist immer schwer, gegen Mannschaften zu spielen, die unten drin stehen. Die warten, lauern auf Fehler. Und gerade in der Begegnung gegen den 1. FCA Darmstadt haben wir halt ganz viele Fehler gemacht.“

Rotweiss Frankfurt steht derzeit auf Platz 15, gewann am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Fehlheim mit 4:2. Es war der einzige Sieg für das Team von Trainer Ibrahim Cigdem in den vergangenen fünf Partien.

Trainerduo hat die Qual der Wahl