Weinheim ist schon weiter als der SV Unter-Flockenbach

Die gute Nachricht zuerst: Das komplette Trainerteam hat beim Fußball-Verbandsligisten SV Unter-Flockenbach verlängert. Damit geht das Trainerduo Nico Hammann und Dalio Memic in eine zweite Saison – wahrscheinlich dann in der Hessenliga. Co-Trainer Sascha Noe, der bereits unter Mirko Schneider gearbeitet hatte, bleibt genauso wie Nico Schütz, der das Amt des Torwarttrainers im Sommer nach seinem Karriereende übernommen hatte.

Foto: Katrin Oeldorf Dalio Memic bleibt Trainer des SV Unter-Flockenbach.

Weniger erfreulich war allerdings die Leistung des SV Unter-Flockenbach im ersten Testspiel am Samstag gegen die TSG 62/09 Weinheim, das auf dem Wetzelsberg 0:2 verloren wurde. „Ich bin nicht sauer auf die Mannschaft, aber enttäuscht“, sagte SVU-Trainer Dalio Memic, der nach den Trainingseinheiten eigentlich positiv gestimmt war, dann aber mitansehen musste, wie dem SVU kaum etwas gelang. „Ich hätte das nicht gedacht“, gab Memic zu. Jetzt weiß er aber auch, woran er zusammen mit seinem Trainerkollegen Nico Hammann, der am Samstag privat verhindert war, arbeiten muss. „An allem“, brachte es Memic auf dem Punkt.

Nicht überbewerten

Vor 150 Zuschauern war es immerhin ein Prestigeduell der beiden Kooperationspartner, die zudem beide Verbandsliga-Spitzenreiter sind. „Ein 2:0-Sieg in Unter-Flockenbach ist natürlich immer gut – obwohl es nur ein Vorbereitungsspiel war und beide Mannschaften bestimmt noch ein paar Wochen brauchen, um ihre Topform zu erreichen“, wollte Weinheims Trainer Marcel Abele den Erfolg nicht überbewerten.

Foto: ZIP Import Auch Spielertrainer Nico Hammann hat verlängert.

Dennoch habe seine Mannschaft schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gute Balance zwischen Abwehr und Angriff gefunden. „Von daher bin ich mit dem Test und dem Endergebnis sehr zufrieden“, so Abele und sprach von einem „absolut verdienten Sieg, denn über die gesamten 90 Minuten waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Defensiv haben wir so gut wie nichts zugelassen und vorne eben die entscheidenden zwei Tore gemacht.“

Dem hatte Dalio Memic eigentlich nichts hinzufügen. „Für uns war es die zweite Woche in der Vorbereitung. Gegen so einen Gegner darf man verlieren, aber es kommt darauf an, wie. Bei uns hat es an allem gefehlt“, sagte Memic, der insbesondere die fehlende Spritzigkeit bemängelte. Die Weinheimer, für die es bereits das vierte Testspiel war, seien schon weiter gewesen. „Vielleicht war das ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt“, kommentierte SVU-Sportdirektor Markus Müller. Er vermisste die Frische in den Zweikämpfen, der SVU sei auch spielerisch unterlegen gewesen.

Marcel Petrinec ist verletzt

In der 39. Minute brachte Nils Anhölcher die Gäste mit einer Direktabnahme aus elf Metern in Führung. Mit dem Halbzeitpfiff kassierte der SVU den zweiten Treffer. Weinheim konterte nach einem Eckball schnell über Pasquale Marsal, dessen Schuss aus sieben Metern Artur Kovis nicht abwehren konnte. Der junge SVU-Torwart spielt durch, nachdem sich Marcel Petrinec einen Kapselriss im Damen zugezogen hat und noch zwei bis drei Wochen ausfällt. Auf der Ersatzbank nahm Torwarttrainer Nico Schütz Platz, denn mit Nico Umscheid fällt ein weiterer Keeper der SV Unter-Flockenbach noch länger aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Unter-Flockenbachs Winter-Transfer Aron Unrath war der einzige Feldspieler, der über die 90 Minuten am Ball war. Der 20-Jährige, der vom Regionalligisten Würzburger Kickers zurück zum SVU kam, spielte in der Zentrale der Dreierkette. „Er hat das ordentlich gemacht“, sagte Trainer Memic. Gleichwohl brauche Unrath noch etwas Zeit, zumal er im vergangenen halben Jahr in Würzburg kaum Spielpraxis bekam. Die hatte auch Dominic Rück nicht, denn der Unter-Flockenbacher Neuzugang war in der Hinrunde verletzt. Umso mehr freuten sich die Verantwortlichen über seinen Einsatz in der zweiten Hälfte, als er die rechte Seite der Dreierkette übernahm.

Keine Durchschlagskraft

Beide Mannschaften wechselten in der Pause komplett durch. Doch während die Unter-Flockenbacher weiterhin kaum Durchschlagskraft im Spiel nach vorne entwickelten, hatten die Weinheimer die besseren Chancen. So verhinderte Kovis in der 65. Minute gegen Nick Walter das 0:3.

Das nächste Testspiel bestreitet der SVU am Samstag (14.30 Uhr) beim badischen Verbandsligisten ASC Neuenheim. Die TSG 62/09 Weinheim gastiert am Mittwoch (19.30 Uhr) beim SC Käfertal.

Dalio Memic will Spaß haben

In den vergangenen Jahren hatte der SV Unter-Flockenbach regelmäßig bereits vor Weihnachten mit Mirko Schneider verlängert. Diesmal dauerte es etwas länger, ehe mit dem kompletten Trainerteam alles klargemacht wurde. „Das war aber allein den Umständen geschuldet“, sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller. Probleme gab es nicht, es seien lediglich noch ein paar Kleinigkeiten zu klären gewesen und es musste ein Termin gefunden werden.

Dass es mit Dalio Memic und Nico Hammann sowie Co-Trainer Sascha Noe und Torwarttrainer Nico Schütz weitergehen wird, war zu erwarten. „Die beiden sind in die großen Fußstapfen von Mirko Schneider getreten. Wir waren überzeugt, dass sie das schaffen. Dass es aber so positiv läuft, war nicht zu erwarten“, sagte Müller.

Bei einem Spiel mehr als der SV Pars Neu-Isenburg führt der SVU mit 50 Punkten und damit 14 Punkten Vorsprung die Tabelle in der Verbandsliga Süd an. Die sofortige Rückkehr in die Hessenliga scheint eigentlich nur noch Formsache. Davon will Müller nichts wissen, auch wenn das Punktepolster natürlich komfortabel sei. „Es gibt aber viele, die darauf hoffen, dass wir den Aufstieg noch verspielen“, warnt Müller.

In der kommenden Saison wird Nico Hammann sich weiterhin fit halten, um als auch als Spieler zur Verfügung zu stehen. Mit Aron Unrath habe der SVU in der Winterpause einen sehr guten und talentierten Spieler hinzubekommen, der unter Profibedingungen trainiert habe. „Wir werden uns auf ein, zwei oder drei Positionen verstärken müssen, um gut aufgestellt hoffentlich in die Oberliga zu gehen“, sagte der Sportdirektor.

Dalio Memic freut sich sehr darüber, dass er Trainer bleibt. Immerhin ist es seine erste Station als „Chef“ – und das macht dem früheren SVU-Verteidiger viel Spaß. Überhaupt sollen alle in der Mannschaft Spaß miteinander haben – das Klima im gesamten Verein sei hervorragend.