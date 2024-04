Kreisliga A: Lörzenbach löst Rimbach auf Platz zwei ab

Mit Effektivität, Leidenschaft und in der zweiten Halbzeit auch mit mehr Offensivdrang hat der SV Lörzenbach das Derby in der Fußball-Kreisliga A um Platz zwei beim FSV Rimbach vor 500 Zuschauern mit 3:1 für sich entschieden.

Lörzenbachs Trainer Ron Hachenberger sieht darin noch keine Vorentscheidung im Kampf um die beste Verfolgerrolle des Spitzenreiters Lindenfels/Winterkasten. Er hat nach dem „hochverdient gewonnenen Derby“ aber ein gutes Gefühl. Rimbachs Trainer Marcel Reibold gratuliert dem Sieger. Er sah ein ausgeglichenes Spiel mit verteilt guten Chancen auf beiden Seiten. Für seine Mannschaft, die ohnehin bisher eine sehr gute Runde spielt, hat es „leider nicht ganz gereicht“.

Das lag auch an der Effektivität der Gäste, wie es Rimbachs Sprecher Roland Rettig sah. Aus zwei Chancen in der ersten Halbzeit machten sie zwei Tore. Nach dem Wechsel drückte Rimbach zwar auf den Ausgleich, doch die Gäste hätten nach schnellen Kontern erhöhen können. Hier hatte der FSV Glück, dass Schiedsrichter Storck ein Tor wegen vermeintlichem Abseits nicht anerkannte und Tim Krauß aus Kurzdistanz den Ball nicht richtig traf und ihn am leeren Tor vorbei setzte.

Den Reigen eröffnete allerdings Rimbachs Torjäger Patrick Feller schon nach acht Minuten. Er traf aus 13 Metern zum 1:0, nachdem sich Loris Ginader bis zur Grundlinie durchgetankt und zurückgelegt hatte. Nur wenig später erzielte Tim Krauß aus zehn Metern nach Vorlage von Jonas Fetsch das 1:1. Die Führung für den SVL besorgte noch vor der Pause der überragende Niko Kilian. Er nahm einen langen Ball von Alexander Ripper auf, drehte sich, ließ noch einen Gegenspieler aussteigen und traf aus acht Metern.

In der zweiten Hälfte stieg die Spannung, weil die Gäste zunächst nicht nachlegten und der FSV den Druck weiter verstärkte. Nun verbuchten auch die Rimbacher klare Möglichkeiten, die beste Chance hatte Feller, der einen langen Ball über Torwart Tobias Pfeifer, aber auch am Tor vorbei hob. Drei Minuten vor dem Ende machte dann jedoch Niko Kilian mit einem Schuss in den Winkel alles klar für den SVL.

FSV Rimbach: Kouvaras; S. Alter, Schimunek, Ph. Klische (46. H. Sönmez), Kohl, R. Hechler, Spies, Plücker, Feller, Zielonkowski, Ginader (70. Ahmetovic).

SV Lörzenbach: T. Pfeifer; Ripper, Wogawa, Mades, Fetsch, Ferch, Hebling (81. Brabandt), N. Kilian, Tim Krauß, Schwarz (60. Levin Ginader), Adler.

Tore: 1:0 Feller (8.), 1:1 Tim Krauß (16.), 1:2, 1:3 N. Kilian (42., 87.).

Zuschauer: 500. - Beste Spieler: Schimunek, Spies, Zielonkowski/ Krauß, N. Kilian, Fetsch.

SV/BSC Mörlenbach - SG Auerbach/Bensheim II 5:2 (2:0)

Klug gespielt, wie sonst nur auswärts hat der SV/BSC Mörlenbach zu Hause gegen eine vom Gruppenligisten TSV Auerbach verstärkte Formation der SG Auerbach/Bensheim II. Immer wieder eingefädelt und angespielt von Spielertrainer Riza Aydogan und mit vier Toren von David Knapp gewann der SV/BSC mit 5:2 Toren. Das Fazit von Sprecher Helmut Baumgärtner: „Es war ein überzeugender Heimsieg und es hat Spaß gemacht, zuzuschauen.“ Mörlenbach bleibt damit in Kontakt zu Lörzenbach und Rimbach.

Aus einer gut arbeitenden Defensive mit dem neuen Libero Michael Walter heraus gelangen Aydogan selbst immer wieder Ballgewinne. Daraus bediente er seine Kollegen Julius Fries, David Knapp und Leon Renzland, der zum 4:1 aus 14 Metern traf. Bemerkenswert ist das 3:0 durch Knapp, einem seiner vier Tore. Einen Kopfball von ihm lenkte Torwart Marco de Matteis gerade noch so an die Latte. Den folgenden Eckball – ausgeführt von Aydogan – wuchtete er dann aber mit dem Kopf ein. Die beiden Treffer für die SG zum 3:1 und 4:2 gelangen Marcel Schwerdt. Den Schlusspunkt aber setzte wieder Knapp in der fünften Minute der Nachspielzeit, mit einem trockenen Schuss aus neun Metern.

SV/BSC Mörlenbach: Conte; Simon Goderbauer, Fries, Lukas Goderbauer, Schill, Aydogan, Knapp, Leon Renzland, Kießler, Walter, Julian Goderbauer; eingewechselt: Kusci (8.), Fynn Laick (86.), Yannick Laick (86.).

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 D. Knapp (23., 26., 64.), 3:1 Schwerdt (76., HE), 4:1 Renzland (86.), 4:2 Schwerdt (90.), 5:2 Knapp (90 + 5).

Zuschauer: 75. - Beste Spieler: Walter, Knapp, Aydogan, Kusci / Smajic, Thobe.

VfR Fehlheim II - TSV Aschbach 2:2 (0:2)

Seine Auswärtsstärke stellte einmal mehr der TSV Aschbach unter Beweis. Beim heimstarken VfR Fehlheim II auf ungewohntem Geläuf holte die Elf von Trainer Thomas Baucsek mit dem 2:2 einen Punkt. Dabei sah es zu Beginn noch besser aus. Bereits nach 24 Minuten führte der TSV nach schönen Toren von Nick Weihrauch (mit dem Kopf nach Flanke von Carsten Weihrauch) und Tristan Raabe nach guter Vorarbeit von Flo Wagner mit 2:0 auf fremdem Platz. In der zweiten Halbzeit aber wurde Fehlheims Markus Schäfer eingewechselt. Der sorgte mit seinen zwei Toren für den Ausgleich.

Aschbachs Sprecher Marius Strauch: „Wir waren in der ersten Hälfte die dominierende Mannschaft. Ab der 60. Minute drehten die Gastgeber auf. Wir konnten dagegenhalten und den Punkt sichern.“ Das eine oder andere Mal wurden die Entlastungskonter des TSV wegen umstrittener Abseitsentscheidungen noch zurückgepfiffen. Einmal schien Carsten Weihrauch durch. Doch er verfehlte das Tor. Beim 2:2 hatte Torwart Jan Pfeifer einen Fernschuss prächtig pariert. Der Abpraller aber landete im Fünf-Meter-Raum, wo Schäfer stand.

TSV Aschbach: J. Pfeifer; C. Weihrauch, Walz, Mulaj (74. Klage), Wagner, N. Weihrauch, Raabe, Rettig (56. Krapp), Helfrich, Lennox Bräse (67. Jäger), Nerabi.

Tore: 0:1 N. Weihrauch (8.), 0:2 Raabe (24.), 1:2 Schäfer (48.), 2:2 Schäfer (83.).

Zuschauer: 20. - Beste Spieler: Schäfer/Nerabi, Raabe.

VfR Bürstadt - TG Jahn Trösel 0:4 (0:3)

Früh stellte die TG Jahn Trösel beim VfR Bürstadt die Weichen auf Sieg. Die Elf von Trainer Uwe Engert ging konzentriert zur Sache und lag bereits zur Halbzeit, nach einem Doppelschlag in der 16. und 17. Minute durch Stefan Zink und Tizian Tomczyk und dem ersten Tor von Dominik Jöst, mit 3:0 vorne. Der Trainer hatte dann Verständnis dafür, dass die TG Jahn in der zweiten Halbzeit bei klarer Führung und nur wenig Gegenwehr der Bürstädter die Sache etwas langsamer anging. Kurz vor Schluss erhöhte Jöst mit seinem zweiten Tor an diesem Tag aus Turbulenzen nach einer Ecke heraus auf 4:0. Engert witzelte: „Der trifft noch nicht mal im Training zweimal.“ Die TG Jahn hat verdient gewonnen. Engert ist’s zufrieden.

TG Jahn Trösel: Doering, Jöst, Arnold, Engert, Jarosch, Schmitt, Dunemann, Grna, Zink, Tomczyk, Schröter; eingewechselt: Bölts (68.), Häcker (71.), Somberg (85.).

Tore: 0:1 Zink (16.), 0:2 Tomczyk (17.), 0:3, 0:4 Jöst (42., 86.).