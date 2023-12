Kreisliga A: TG Trösel gewinnt an Stabilität

In den letzten Wochen vor der Winterpause ist die TG Jahn Trösel in der Fußball-Kreisliga A zu einer enormen Siegesserie durchgestartet: Fünf Spiele in Folge wurden gewonnen. Dabei ließen insbesondere die Siege gegen den SV Lörzenbach (6:0) und beim SV/BSC Mörlenbach (3:0) aufhorchen. Diese und andere Erfolge hievten die TG Jahn auf Tabellenplatz fünf, mitten ins aussichtsreiche Verfolgerfeld des souveränen Tabellenführers SG Lindenfels/Winterkasten.