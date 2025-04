Kreisliga A: TG Trösel will Platz vier bestätigen

Trösel. Ordentlich Boden gutgemacht hat die TG Jahn Trösel seit Ende der A-Liga-Hinrunde. Bis auf die nachvollziehbare Niederlage gegen den souveränen Tabellenführer Starkenburgia Heppenheim und ein Unentschieden in Mörlenbach gab es nur Siege für die Mannschaft von Trainer Uwe Engert. Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) kommt nun der VfR Fehlheim II ins Tal. Die Reserve des Gruppenligisten ist immer schwer auszurechnen, zumal die Erste am Sonntag das Topspiel in Langstadt/Babenhausen hat. Zudem gab es im Hinspiel eine herbe 0:5-Klatsche.