Kreisliga A: TG Trösel hat sich fleißig nach vorn gearbeitet

Ein stets brisant geführtes Derby in der Fußball-Kreisliga A steht am Sonntag, 15 Uhr, in Trösel an. Die TG Jahn empfängt den TSV Aschbach. Das hart umkämpfte Hinspiel endete 2:2. Den besseren Lauf hatte zuletzt die TG Jahn Trösel, die sich nach zwei glatten Auswärtssiegen auf Platz fünf hochgearbeitet und mittlerweile sogar den VfR Fehlheim II hinter sich gelassen hat. Aber auch der TSV Aschbach ließ aufhorchen, zuletzt durch ein Unentschieden in Fehlheim. Der TSV trat bisher ohnehin auswärts stärker auf.