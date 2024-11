Kreisliga A: Die TG Trösel fordert den FSV Rimbach heraus

Zwei zuletzt in der Fußball-Kreisliga A sehr erfolgreiche Mannschaften treffen am Sonntag, 14.30 Uhr, aufeinander, wenn die TG Jahn Trösel den FSV Rimbach empfängt. Die TG Jahn ließ durch drei Siege in Folge, unter anderem gegen Tabellenführer TSV Aschbach, aufhorchen. Der FSV Rimbach hat sich trotz zweier Unentschieden zu Hause (gegen zwei starke Mannschaften) auf Platz drei etabliert und im Pokal den höherklassigen SC Olympia Lorsch rausgeworfen. Für Spannung ist gesorgt.