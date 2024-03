Kreisliga A: TSV Aschbach entführt die Punkte in Mörlenbach

Das Gesetz der Serie hält. Der SV/BSC Mörlenbach gewinnt auswärts alles und holt zu Hause wenig Punkte. Beim TSV Aschbach ist es (fast) umgekehrt. Im direkten Duell der Fußball-Kreisliga A entführte der TSV Aschbach im Weschnitztalstadion beim SV/BSC Mörlenbach mit einem 1:0-Sieg die drei Punkte.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Spiel war hart umkämpft, stand stets Spitz auf Knopf und sah mit Salvatore Conte (SV/BSC) und Jan Pfeifer (TSV) zwei hervorragende Torhüter, die die gegnerischen Stürmer und den jeweiligen Anhang schier zum Verzweifeln brachten. Was diese beiden hielten, war unglaublich. So rettete Conte gegen Nick Weihrauch und bei einem fulminanten 14-Meter-Schuss von Lenny Klage. Auf der Gegenseite fischte Pfeifer in der 62. Minute einen Kopfball von David Knapp aus dem Winkel und in der hektischen Schlussphase parierte er auch noch einen Flugkopfball von Dominik Kießler. Alle sahen den Ball schon im Netz zappeln, sprach Mörlenbachs Sprecher Helmut Baumgärtner seine Bewunderung aus.

Die Krönung in der Nachspielzeit aus Mörlenbacher Sicht war dann der Schuss aus zehn Metern von David Knapp an den Pfosten. Hier wäre Pfeifer machtlos gewesen. Am Gegentor in der 60. Minute war dann auch Salvatore Conte machtlos. Den schönen Angriff über rechts, die Hereingabe von Nick Weihrauch schloss der mitgelaufene Robin Rettig aus elf Metern ab. Baumgärtner sprach sowohl in Hälfte eins als auch in Hälfte zwei von einem leichten Chancen-Übergewicht der Mörlenbacher (3:1, 3:2): „Mindestens ein Punkt hätte hier bleiben müssen.“

Aschbachs Trainer Thomas Baucsek sah ein Spiel „mit sehr guten Chancen auf beiden Seiten, mit jeweils hervorragenden Torwartleistungen“. Wie auch immer: Der TSV brachte den Sieg und seine erneut geholten drei Auswärtspunkte über die Zeit.

SV/BSC Mörlenbach: Conte; Simon Goderbauer (58. Kusci), Lukas Goderbauer, Schill (80. Laick), O. Alter, Aydogan, Knapp, Steffey (27. Wenzel), Kießler, Walter, Julian Goderbauer.

TSV Aschbach: Pfeifer; Taufertshöfer (21. Nerabi), C. Weihrauch, Walz, N. Weihrauch, Raabe, Strauch, Rettig (73. Wagner), Jäger, Helfrich, Klage (80. Ferreira).

Tor: 0:1 R. Rettig (60.).

Zuschauer: 130. - Beste Spieler: Conte, Julian Goderbauer/Pfeifer, Raabe.

FSV Rimbach - SG Brandau/Gadernheim 3:0

Eher im Schongang besiegte der FSV Rimbach die relativ harmlosen Gäste der SG Brandau/Gadernheim. So sah es zumindest Rimbachs Sprecher Roland Rettig. Nach dem 3:0 durch Darius Zielonkowski in der 66. Minute (seinem zweiten Tor an diesem Tag, Abstauber nach einem Schuss von Patrick Feller) schalteten auch die Rimbacher einen Gang zurück. Patrick Feller hatte noch eine Chance. Doch sein Schuss aus kurzer Distanz landete in den Armen von SG-Torwart Mirco Seibel. Der stand auch im Mittelpunkt beim 1:0 in der 21. Minute. Er parierte einen Schuss von Simon Hechler sehr gut. Doch zum Nachschuss war Zielonkowski zum ersten Mal zur Stelle.

Das 2:0 besorgte Simon Hechler dann selbst. Ein Schuss seines Bruders Robert aus dem Mittelfeld wurde dermaßen abgefälscht, dass der Ball in die Höhe stieg. Jeder der Umstehenden schaute zu. Simon Hechler schaltete am schnellsten und schob ein.

Bereits in der ersten Halbzeit wurde ein von Felix Plücker und Simon Hechler schön herausgespieltes Tor wegen Abseits nicht gegeben. Eine gute Chance der Gäste vergab Rafael Sanchez in der Anfangsphase. Er ging allein aufs Tor zu, verfehlte aber das Gehäuse. Auch ein Freistoß von Spielertrainer Alexander Grod ging über das Tor. Rettig: „Torwart Stephano Kouvaras musste heute nicht eingreifen. Kein Ball ging auf sein Tor.“

FSV Rimbach: Kouvaras; Roik, Ph. Klische, Plücker, Schimunek, Spies, Robin Hechler, Feller, Zielonkowski, Simon Hechler, Kohl; eingewechselt: Sönmez (46.), Hinterreiter (64.), Iula (84.).

Tore: 1:0 Zielonkowski (21.), 2:0 S. Hechler (25.), 3:0 Zielonkowski (66.).

Zuschauer: 150. - Beste Spieler: Roik, Schimunek/Krichbaum.

FSG Riedrode II - TG Jahn Trösel 3:4

Ein aufregendes Spiel lieferte sich die TG Jahn Trösel bei der zuletzt zu Hause stark aufspielenden FSG Riedrode II. Am Ende hatte das Team von Uwe Engert mit 4:3 die Nase vorn. Trösels Sprecher Tonino Gianforcaro kommentierte es so: „Wir wollten Wiedergutmachung gegenüber dem Spiel gegen Rimbach vor einer Woche betreiben. Das ist uns mit dem Sieg gelungen. Dennoch haben wir noch zu viel zugelassen.“ Was er meint, ist die Anzahl der Gegentore. In Hälfte eins stand es 3:3. Trösel ist zweimal einem Rückstand hinterhergelaufen, hat aber die Nerven bewahrt. Gleich nach Wiederanpfiff gelang Stefan Zink das 4:3-Siegtor. Er wurde von Jonas Schröter geschickt, nahm Tempo auf, tänzelte die komplette Abwehr samt Torwart aus und schob ein. Danach kreierte die TG Jahn eine große Anzahl weiterer Chancen. Schöne Tore für Trösel erzielten in der ersten Hälfte Tizian Tomczyk (mit Freistoß aus 24 Metern), Jonas Schröter per Direktabnahme und Dominik Arnold nach einer Stafette über Rober Jarosch und Zink.

TG Trösel: Doering; Jöst, Arnold, Engert, Jarosch, Schmitt, Dunemann (30. T. Ginader), Grna (80. Zangl), Zink, Tomczyk, Schröter.

Tore: 1:0 Keil (7.), 1:1 Tomczyk (24.), 1:2 Schröter (30.), 2:2 Fechtig (31.), 3:2 Keil (39.), 3:3 Arnold (45.), 3:4 Zink (47.).