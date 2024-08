Kreisliga A: SV/BSC Mörlenbach ist jetzt Tabellenführer

Den Tabellenführer besiegt und sich selbst an die Spitze gesetzt. Mit dem 3:1-Sieg über den FV Hofheim hat der SV/BSC Mörlenbach am dritten Spieltag die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A übernommen. Der Sieg ist hoch verdient, fasst Mörlenbachs Sprecher Helmut Baumgärtner das Geschehen zusammen. Gegenüber dem Spiel in Brandau sei eine Leistungssteigerung, insbesondere in der Defensive, festzustellen gewesen. Dennoch ist es gegen Ende des Spiels, nach dem Anschlusstreffer von Nico Schwindt, noch einmal unnötig eng geworden. Zunächst scheiterte Schwindt mit einem Flachschuss an Torwart Salvatore Conte und dann traf Hofheims Spielertrainer Maximilian von Dungen völlig freistehend den Ball nicht richtig. Conte konnte ihn fangen.

Der SV/BSC erwischte einen Superstart. Julian Goderbauer traf nach einer Freistoßflanke von Riza Aydogan und zwei Abwehrversuchen mit einem Direktschuss aus 14 Metern zum 1:0. David Knapp erhöhte schon in der elften Minute auf 2:0. Er nutzte einen Torwartfehler aus. Danach gab es weitere Chancen zur Ergebnisverbesserung. Als Aydogan selbst auf 3:0 erhöht hatte, schien die Begegnung gelaufen. Hofheim hatte sich noch über eine Freistoßentscheidung für Mörlenbach beschwert. Da führte Julian Goderbauer schon aus, spielte mit einem langen Ball direkt in den Lauf von Aydogan. Auch nach dem Anschlusstor hatte der SV/BSC noch Chancen. So verfehlte der eingewechselte Jakob Hepp mit einem Schuss das Lattenkreuz knapp.

SV/BSC Mörlenbach: Conte; Seltenreich, Lukas Goderbauer, Fries, Aydogan, R. Renzland (90. Pflüger), Knapp, Kießler (60. Hepp), Simon Goderbauer, M. Walter, Julian Goderbauer.

Tore: 1:0 J. Goderbauer (3.), 2:0 D. Knapp (11.), 3:0 Aydogan (53.), 3:1 Schwindt (54.).

Zuschauer: 85. - Beste Spieler: Kießler, Fries, R. Renzland, J. Goderbauer/von Dungen, Schwindt.

TG Jahn Trösel - TSV Auerbach II 3:2 (2:0)

Es war kein berauschendes Spiel von beiden Seiten, räumt Trösels Trainer Uwe Engert ein. „Aber es hat uns gutgetan, den ersten Sieg zu holen.“ Nach einer schnellen und verdienten 2:0-Führung machte es die TG Jahn noch einmal unnötig spannend. Robér Jarosch hatte nach einer gut getimten Flanke von Ole Schmitt zunächst nur den Fuß hinhalten müssen. In der 35 Minute erhöhte Schmitt selbst per Flugkopfball auf 2:0. Flankengeber war Dominik Arnold. Ein weiterer Kopfball von Jarosch ging nur knapp übers Gehäuse. In der 64. Minute hatte sich Trösel klassisch auskontern lassen. Marcel Riebel vollendete zum 2:1 nach einem Querpass. Das Kopfballtor von Dominik Jöst zum 3:1 nach einer Ecke (er stieg am höchsten) hätte für Ruhe sorgen können. Doch so kam Auerbach nach einem Abpraller durch Marcel Schwerdt noch einmal auf 3:2 heran.

TG Jahn Trösel: Doering; Jöst, Arnold, Engert, Jarosch (82. Ginader), Schmitt, Grna, Kocabiyik (70. Häcker), Neumann (68. Gerhardt), Schröter, Tomczyk.

Tore: 1:0 Jarosch (6.), 2:0 Schmitt (35.), 2:1 Riebel (64.), 3:1 Jöst (67.), 3:2 Schwerdt (84.).

Zuschauer: 120. - Beste Spieler: Kocabiyik, Jöst/Kotek.

FSG Bensheim - TSV Aschbach 3:1 (0:1)

In der Halbzeit hätte Aschbach schon mit 3:0 führen können. Neben dem Führungstor von Dylan Bräse nach einer Kombi über Maiko Oberle und Nick Weihrauch eröffneten sich noch weitere beste Chancen. Der Ball aber wollte nicht reingehen. Aufsteiger FSG Bensheim wirbelte vor allem mit Jasmin Huseinovic weiter und machte in Hälfte zwei durch eine gute Effizienz auch seine drei Tore. So sah es auch Aschbachs Sprecher Marius Strauch. Bereits vor dem Spiel hatte Aschbachs Trainer Thomas Baucsek gewarnt: „Fünf, sechs hundertprozentige Chancen bekommen wir bestimmt nicht mehr geschenkt.“ Sie kamen, wurden aber nicht genutzt. Mancher Versuch ging haarscharf am Tor vorbei. Manchmal stand der gute Torwart Niclas Runhaar im Wege. Aschbach hat sich aber nie aufgeben. Davon zeugen späte Chancen für den Torschützen Dylan Bräse. Ein Ball landete am Pfosten.

TSV Aschbach: Pfeifer; Dylan Bräse, N. Weihrauch, Raabe, Sanori, Helfrich, Lennox Bräse, Nerabi, Oberle, Minuth, Güzel; eingewechselt: Vetter (54.), Krapp (60.), Klage (81.).

Tore: 0:1 D. Bräse (13.), 1:1 Kolleczek (69.), 2:1 Huseinovic (74.), 3:1 Merk (90.).

Zuschauer: 70. - Beste Spieler: Huseinovic, Merk / D. Bräse, Nerabi.

SC Rodau - FSV Rimbach 2:3 (1:1)

Mit Glück und Geschick sicherte sich der FSV Rimbach seinen zweiten Auswärtssieg in Folge. Das 3:2 auf dem für Rimbach schwer bespielbaren Geläuf vom SC Rodau „war ein Zittersieg“, räumte dann auch Sprecher Roland Rettig ein. Dazu beigetragen hat auch ein von Patrick Feller verwandelter Elfer zum 2:1-Zwischenstand. Feller war von zwei Spielern in die Zange genommen worden. Ab dem 2:2 durch Florian Mitsch war der SC Rodau eigentlich das bessere Team. Doch Rimbachs Torwart Julian Blümle parierte bei Großchancen von Oliver Löw, Mitsch und Salman Ahmad hervorragend. Den Siegtreffer erzielte bereits in der 69. Minute Darius Zielonkowski nach einer Flanke von Benjamin Ahmetovic. Er traf aus sieben Metern ins lange Eck. Zum 1:1 hatte Simon Hechler eingeköpft.

FSV Rimbach: Blümle; Ahmetovic (83. Weis), Roik, Ph. Klische, Chr. Kohl, Schimunek, Spies, Robin Hechler 866. Sönmez), Feller, Zielonkowski, Simon Hechler.

Tore: 1:0 Ahmad (16.), 1:1 S. Hechler (24.), 1:2 Feller (61., FE), 2:2 Mitsch (66.), 2:3 Zielonkowski (69.)